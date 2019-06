El Govern de la Generalitat celebrarà reunió a Manresa

El consell executiu de la Generalitat de Catalunya es reunirà dimecres de la setmana vinent, dia 3 de juliol, a Manresa. La trobada seguirà l'esquema de les que celebra setmanalment, amb una roda de premsa posterior inclosa. Aquesta vegada, però, a diferència de les habituals, tindrà lloc fora del Palau de la Generalitat.

Es tracta de la tercera sortida del Govern català d'ençà que va començar la legislatura i va implantar el costum de celebrar les seves reunions de manera regular a fora de Barcelona per potenciar la descentralització d'aquestes trobades. El primer lloc on va anar va ser a Sant Julià de Ramis, l'1 d'octubre de l'any passat, i el segon, a Vielha, l'11 de març passat.

A la capital del Bages, la previsió és que la sessió de treball es porti a terme al matí. Ahir, fonts de la Generalitat consultades per aquest diari no van poder precisar on tindrà lloc. Un dels llocs que podrien tenir més punts és el Palau Firal, però s'ha de concretar.

El consell executiu de la Generalitat està integrat pel president Quim Torra i els tretze consellers.