L'institut Lacetània clou el 50è aniversari presentant un llibre sobre el centre, divendres

L'institut Lacetània de Manresa tancarà aquest divendres els actes de commemoració del seu 50è aniversari, que s'han celebrat durant tot aquest curs acadèmic, presentant el llibre que recull la història dels 50 anys del centre. El llibre és obra de Francesc Vila, que va ser director de l'institut, i porta per títol "De la maestría al Lacetània. 50 anys educant la joventut del Bages". Josep Huguet, exconseller de la Generalitat i també exprofessor del centre, serà l'encarregat de presentar el llibre. L'acte de presentació es farà el proper divendres a les 7 de la tarda a la Sala 2000 de l'institut i és obert al públic.

El mateix divendres 28 de juny es farà un sopar adreçat a tota la comunitat educativa actual i anterior del centre per cloure la celebració del 50è aniversari. Hi són convidats professors, personal d'administració i serveis, membres de les associacions de mares i pares i alumnes, tant actuals com antics. El sopar es farà a la pista poliesportiva de l'institut i cal inscriure's i comprar tiquet.

Enguany, l'institut Lacetània ha celebrat el 50è aniversari de la seva fundació com a centre públic d'ensenyament de Formació Professional (Instituto de Maestría Industrial). En els seus cinquanta anys de trajectòria el centre ha evolucionat, s'ha adaptat als nous corrents pedagògics i s'ha incorporat als nous ensenyaments fruit de les reformes educatives dels darrers anys. Així, s'ha consolidat com un dels centres de secundària més importants de la comarca del Bages, amb prop de mil dos-cents alumnes, més d'un centenar de professors i una quinzena de professionals treballant en l'àrea d'administració i serveis. El Lacetània és avui un referent a Catalunya en formació científica i tecnològica, i un aliat de les empreses del territori, amb les quals manté una estreta relació de col·laboració.