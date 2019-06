El manresà Aleix Puig guanya el programa Masterchef

El peixeter manresà Aleix Puig, de 27 anys, s'ha convertit en el guanyador de la setena edició del programa televisiu Masterchef (La 1). El talent show gastronòmic, que compta també amb el cuiner manresà Jordi Cruz de jurat, va celebrar aquest dimarts el duel final on el manresà es va imposar a la concursant gallega Teresa Abalde.



En el duel final Puig va apostar per la cuina de vanguàrdia, sense oblidar els sabors de la seva terra. A la gran final de MasterChef 7, el guanyador va sorprendre al jurat i l'audiència amb plats com el que va tituluar «D'on vinc», una recepta amb ingredients que, va assegurar, li recorden la seva terra i la seva infància.



El manresà Aleix Puig ha estat un dels 15 concursants que han participat en la setena edició de Masterchef. Durant els mesos que ha durat el programa, Puig ha deixat la feina a la peixateria familiar, on treballa des dels 17 anys. El 2015 els Povill van obrir una peixateria al carrer Barcelona de Manresa i també han regentat establiments a Monistrol de Montserrat, ja tancat, i al Bruc, que encara mantenen.