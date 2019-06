Les primeres hores del nou govern de Manresa

Amb deu regidors nous de setze és lògic que el nou Ajuntament de Manresa comencés a funcionar, ahir, amb una agenda marcada per les reunions dels que entren amb els que marxen per posar-los al dia, i amb els que es queden reubicant-se. És el cas de Marc Aloy, regidor de Presidència fins que d'aquí un any sigui l'alcalde.

Aloy se'n va del número 5 de la plaça Major a l'edifici noble, on puja al quart pis, amb unes vistes espectaculars, però lluny del personal de l'àrea de Territori amb el qual ha estat els darrers tres anys i mig. «Us trobaré a faltar», els va dir a tots després de presentar-los als nous regidors Josep Gili i David Aaron López. Amb ells també hi anava el repetidor Pol Huguet.

El que no es mourà d'on era durant aquest primer any és l'alcalde Valentí Junyent, que a les 5 de la tarda es va reunir amb els nous regidors de JxManresa -faltava Rosa Maria Ortega, que era en una graduació. Al matí es va trobar amb l'exregidor d'Hisenda Josep Maria Sala, atès que assumeix aquesta regidoria, i al migdia, amb Aloy i Calmet. Demà, Sala el presentarà al personal.

També al matí, el més veterà del nou consistori al costat de Junyent, Joan Calmet, prenia mides al seu nou despatx, on fins ara estava la regidora sortint Neus Comellas, just al costat del que ocuparà Núria Masgrau, que és on estava Jaume Arnau.

Mentre arribava Arnau per posar-la al dia, Masgrau i Calmet van conversar uns minuts. Calmet li va dir que un armari del seu despatx el passarien al d'ella i, quan hi va anar l'informàtic per configurar-li l'ordinador, li va explicar que ell i la nova regidora d'Indústria, Comerç i Activitats, i Barris, Acció Comunitària i Civisme, compartiran impressora. Que els calia trobar una tauleta per posar-la entre les dues portes dels respectius despatxos, on encara hi havia la placa dels regidors sortints, com a tota la resta.



La importància del despatx



Calmet comentava, quant als despatxos, que en aquest govern torna a la situació del seu primer mandat (2011-2015). «Depèn de com tens les regidories, ho pots fer tot en un sol despatx, però n'hi ha altres que és lògic que hagis d'anar a un de molt preconcebut. Per exemple, el regidor de Cultura el té al Casino i no el pot obviar, però, si ets de Cultura i de Barris, com em va passar a mi, és lògic que el regidor de Barris tingui un despatx a la plaça Major perquè hi van molt les entitats veïnals. Has de fer reunions, has de fer trobades i, per no fer-los anar al Casino, vaig tenir dos despatxos, que és un desgavell perquè, quan no et descuides les ulleres en un, et descuides el mòbil en un altre».

En el segon mandat «ho vaig poder concentrar tot a la plaça Major número 5, Habitatge i Barris, però ara em torno a trobar una cosa semblant al primer. Policia Local [és el nou regidor de Seguretat Ciutadana i Protecció Civil] ha de tenir un despatx allà. De fet, hi passaré cada dia a primera hora, ja hi hem quedat en una entrevista amb el cap, i després vindré a la plaça Major perquè hi ha Turisme i Projecció de Ciutat i, pel fet de ser cap de l'àrea, em convé perquè has de despatxar amb el secretari, t'has de veure amb els caps de servei... Hi has de ser».

Només arribar, Masgrau va anar a conèixer les persones amb qui treballarà i «ara em toca situar-me una mica. Veig que ja m'estan portant temes de Barris a la taula, i temes de Comerç i d'Indústria. Aquesta setmana es tracta d'organitzar-nos i conèixer-nos i d'anar preparant l'equip perquè arranqui amb potència».



Reunions al número 5



Mentrestant, al número 5 de la plaça Major, les pujades i baixades per les escales i entrades i sortides dels despatxos van ser constants. Allà, s'hi van trobar els nous regidors Josep Gili -Qualitat Urbana, Via Pública i Ciutat Intel·ligent- i David Aaron López -Urbanisme i Mobilitat- amb Aloy, Huguet -regidor de Ciutat Verda- i el regidor sortint Jordi Serracanta. A les 9, van fer una reunió Gili, López i Huguet amb Aloy, com a cap sortint de l'àrea del Territori, de la qual formen part, per explicar-los l'estructura i el funcionament, i, tot seguit, Serracanta es va quedar amb Gili per fer el traspàs; demà, preveu fer-lo amb el nou regidor d'Esports, Toni Massegú, i divendres amb Huguet i López.

Al mateix temps que Gili i Ser-racanta parlaven, en un despatx del costat estaven reunits Aloy, Huguet i López amb els caps de servei de l'àrea de Territori, Maria Àngels Clotet, David Closes i Ricard Torres. Entre els temes que van tractar, Aloy recordava que aquest mandat es farà el nou pla de mobilitat. Després, tots plegats van recórrer la segona, tercera i quarta planta, on està distribuïda l'àrea, per saludar el personal de la casa. A cada parada, fetes les pertinents presentacions i explicacions, Aloy va anunciar als treballadors que «jo us vindré a veure perque us trobaré a faltar» i els va convidar a visitar-lo a la quarta planta de l'edifici noble, on va marxar després. Anant cap allà, comentava el canvi de dirigir un equip de 120 treballadors a un de poc més de cinc a Presidència. A cada parada, hi va haver una paraula que es va repetir: el «benvinguts» del personal de la casa als nous càrrecs. López, per la seva banda, els va demanar temps per aprendre's tots els noms.

Demà, en un ple extraordinari, es donarà compte dels nomenaments del nou govern i dels grups muncipals i s'aprovaran les dedicacions i retribucions, entre altres.