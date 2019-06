Poder obrir les finestres cegues, la cirereta al pastís de les obres

Tot i que la feina feta és innegable i salta a la vista, per tenir restaurada la Seu encara falten molts anys. La cirereta, apunta l'actual responsable de la restauració, l'arquitecte Jaume Soldevila, la posaria poder obrir les dues finestres cegues del darrer tram. «No s'hi van fer vitralls perquè, quan ho intentaven, els queia l'edifici. Ara, però, com que es va fer el reforç estructural, Asarta [el seu antecessor] em va dir que ja es podia fer». El reforç de què parla es va executar el 2004 per evitar l'esfondrament del temple per la banda del riu i va consistir a relligar-lo tot des de les cobertes amb una ànima d'acer que es va introduir en els contraforts i que acaba a onze metres de profunditat.

Abans, per donar per acabades les obres de més envergadura, encara falten les façanes i vitralls de la nau principal; a la façana nord, algun arc boterell, i el campanar sencer, d'on també es deprenen pedres. «S'ha de fer d'una sola tacada perquè si es munta la bastida s'ha d'aprofitar. Poder-lo visitar seria un potencial immens».