La plataforma de la gent gran reclama 200.000 euros més per a ajudes domiciliàries

La Plataforma en Defensa de les Pensions Públiques i els Drets de la Gent Gran de Manresa vol que el nou govern municipal comenci el mandat amb les seves reivindicacions ben presents sobre la taula. Ahir, els activistes van entrar una instància que té com a prioritat número 1 que s'augmenti 200.000 euros la dotació de la partida pressupostària que l'Ajuntament destinarà al servei d'ajuda a domicili l'any 2020.

Els membres de la plataforma van tenir ahir una trobada amb l'alcalde Valentí Junyent per exposar-li personalment les mesures que consideren prioritàries, entre elles, accions per garantir que una nova residència de 90 places públiques estarà en funcionament abans d'acabar aquest mandat, el 2023.

Per assolir aquest objectiu consideren necessari que l'any que ve se signin els acords corresponents amb l'entitat o administració encarregada de la seva execució, es redacti el projecte i se cedeixen els terrenys municipals necessaris per a la seva construcció.

Una altra mesura per al 2020 seria que el pròxim pressupost de l'Ajuntament de Manresa destini una partida «amb l'objectiu d'adquirir l'ús de 10 habitatges amb serveis per a gent gran que no tenen recursos per accedir a aquest tipus de servei, amb acords o convenis amb iniciatives privades que ja estan en marxa, mitjançant compra o lloguer».



Més ajuts

El quart punt de la instància és que, mentre no hi hagi una concertació d'un nombre important de noves places de residència per part de la Generalitat, «no s'amortitzi ni una més de les places residencials públiques que l'Ajuntament té a la residència de Sant Andreu Salut provinents de l'antiga Residència Catalunya».

Finalment, la plataforma demana incrementar el 25% la dotació de recursos que destina l'Ajuntament per a serveis complementaris per a la gent gran, especialment el xec servei i els arranjaments d'habitatge, i difondre aquests serveis que considera que són poc coneguts per la població.

La plataforma està constituïda per entitats i organitzacions que volen unificar i coordinar les seves accions en defensa dels interessos de la gent gran de Manresa. Entre aquestes entitats figuren la Coordinadora de Jubilats i Pensionistes, la Federació d'Associacions de Veïns, entitats veïnals de barris Marea Pensionista i els sindicats CCOO i UGT.

La plataforma valora positivament que en l'acord de govern signat entre Junts per Manresa i Esquerra Republicana de cara a la nova etapa municipal constin dues de les seves principals reivindicacions, la necessitat de garantir l'accés a l'ajuda a domicili a les persones que ho necessitin i de posar en funcionament noves places públiques de residència per a gent gran.

Però creu que, perquè les promeses es converteixin en realitat, és necessari que les dues forces polítiques de govern assumeixin els compromisos esmentats.