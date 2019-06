El PSC de Manresa fa ajornar el ple perquè el govern no havia lliurat la documentació

El grup municipal del PSC de Manresa, presidit per Felip González, ha sol·licitat formalment un ajornament de la sessió plenària extraordinària en la què s'aprovaran els sous de la corporació i dels càrrecs de confiança, convocada pel dia 27 a les 5 de la tarda, per no haver tingut la documentació amb un mínim de 48 hores d'anticipació per poder-la estudiar. El govern ha accedit a la petició i la sessió se celebrarà dilluns que ve.

En una instància adreçada a l'alcalde i al secretari, signada pel regidor socialista Joaquim Garcia, s'exposa que el divendres 21 de juny es va convocar la sessió extraordinària del ple i que en aquell moment, tal i com havien comunicat l'alcalde Valentí Junyent i el regidor Marc Aloy, la documentació que s'havia d'aprovar encara no hi era adjunta al sistema de videoactes mitjançant el qual se'ls facilita l'accés als dictàmens.

Afegeix que "durant tot el dia de dimarts 25 de juny no se'ns va facilitar ni tan sols una mínima part dels dictàmens". I que el dimecres 26, a l'hora de redactar l'escrit, encara no tenien disponible cap mena de documentació que no fos la que els havien avançat divendres 21 instants abans que fos feta pública en roda de premsa.

Per tot això, el grup municipal del PSC demana que per tal de poder preparar bé els seus posicionaments, i per complir amb la reglamentació orgànica municipal i salvaguardar que allò que s'aprovi no estigui subjecte a possibles impugnacions, "s'ajorni el ple el temps que sigui necessari com per tenir un mínim de 48 hores hàbils abans de la celebració des del moment que sigui facilitada a l'oposició tota la documentació que pertoca" .

El cap de files socialista ha comunicat que la petició ha estat tinguda en consideració pel govern i que el ple tindrà lloc el dilluns 1 de juliol a les 5 de la tarda.