Una app gratuïta permet seguir dues rutes turístiques per Manresa

Una app gratuïta de telèfon mòbil permet fer un recorregut guiat de manera autònoma i al ritme de cadascú per les rutes «Manresa, cor de Catalunya» i «Manresa universal, la ciutat de Sant Ignasi», les visites que més visitants atrauen al llarg de l'any.

És una opció lliure per a totes aquelles persones que ho prefereixin a una visita guiada convencional o que no la puguin dur a terme pels motius que siguin.

Per tal d'utilitzar les guies cal descarregar-se l'aplicació a Izi Travel al mòbil, cercar Manresa dins l'explorador i seleccionar la ruta. Amb l'activació de la ubicació i amb uns auriculars es pot iniciar el recorregut. De moment aquestes visites es poden fer en català, però és previst que aviat es puguin penjar les versions en castellà, anglès i francès. A l'oficina de turisme de Manresa, a la plaça Major, hi ha informació sobre com descarregar l'app.