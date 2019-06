Aquest dissabte s'obre el nou carrer Pilar Bertran Vallès, a la Sagrada Família

Aquest dissabte s'obrirà al trànsit un nou carrer a Manresa. Es tracta del Pilar Bertran Vallès, entre la carretera del Pont de Vilomara i el carrer Sant Cristòfol, al barri de la Sagrada Família. És a on en un futur hi ha d'anar un supermercat Mercadona.

Aquest divendres i dissabte es faran els darrers treballs de pavimentació i senyalització horitzontal. Per aquest motiu hi haurà diverses afectacions del trànsit.



Divendres 28 de juny



A partir de les 21 h s'iniciaran els treballs de fressat del paviment a Ctra. Pont de Vilomara tram entre carrers Roger de Flor i Sant Blai. Es mantindrà el sentit de circulació de vehicles actual.

A partir de les 22 h s'iniciaran els treballs de fressat del paviment a carrer Sant Cristòfol cruïlla amb carrer de Pilar Bertran Vallès. Es mantindrà el trànsit de vehicles regulat en pas alternatiu amb personal d'obra.

A partir de les 22.30 h es tallarà al trànsit de vehicles la Ctra. Pont de Vilomara entre els carrers Roger de Flor i Sant Blai:



Els vehicles que circulin per Ctra. Pont de Vilomara es desviaran per carrer Viladordis en direcció a Carrer Sant Cristòfol per continuar en direcció als Barris de Balconada i Cal Gravat

L'accés de vehicles a carrer Roger de Flor es podrà realitzar a través dels carrer Vallès.

Un cop finalitzats els treballs de pavimentació es restablirà el trànsit de vehicles per Ctra. Pont de Vilomara en direcció als Barris de Balconada i Cal Gravat amb senyalització provisional d'obra. Es mantindrà el tancament de trànsit en direcció a carrer Viladordis.

A partir de les 00:20h i un cop restablert el trànsit per Ctra. Pont de Vilomara, es tallarà la trànsit de vehicles el carrer Sant Cristòfol entre el carrer Viladordis i la Ctra. Pont de Vilomara. Un cop finalitzats els treballs de pavimentació es restablirà el trànsit de vehicles per carrer Sant Cristòfol amb senyalització provisional d'obra.

Dissabte 29 de juny en horari diürn

Es realitzaran els treballs de senyalització horitzontal de Ctra. pont de Vilomara i carrer Sant Cristòfol. Aquests treballs es realitzaran mantenint el trànsit de vehicles, regulant-lo en pas alternatiu amb personal d'obra.

Un cop asfaltats els carrers, per a la finalització de les obres d'urbanització quedaran pendents, bàsicament, diversos treballs d'acabat a la zona de les rampes del passatge que connecta amb el grup d'habitatges de la Sagrada Família.



10 mesos d'obres



Les obres del projecte d'urbanització del Pla Parcial de Sagrada Família es van iniciar l'agost de l'any passat, una actuació que ha inclòs la urbanització d'un nou vial –que tindrà el nom de Pilar Bertran Vallès, segons l'acord del Ple celebrat l'abril passat- entre el carrer Sant Cristòfol i la Ctra. del Pont de Vilomara i que permetrà connectar aquests dos carrers a l'alçada del carrer Sant Maurici.

Pilar Bertran Vallès va ser la primera bibliotecària que va tenir Manresa. Va estrenar la Biblioteca Popular de Manresa, a l'actual institut Lluís de Peguera, el 6 de desembre de 1928.

També s'ha urbanitzat un nou passatge que uneix el carrer Gaudí amb el carrer Sant Cristòfol, creant un nou recorregut per a vianants, que permetrà connectar els habitatges de la Sagrada Família amb el nou carrer Pilar Bertran Vallès i l'Escola Itaca.

Els treballs es va iniciar després del diàleg entre l'Ajuntament amb l'Associació de Veïns de la Sagrada Família, la Plataforma de Veïns de la Sagrada Família, la comunitat de l'escola Ítaca i els representants dels hortolans, amb l'objectiu de donar respostes i solucions consensuades per a la transformació d'aquest entorn i la reubicació dels hortolans. Hi va haver protestes perquè el carrer s'ha construït damunt els horts urbans que hi havia a la zona.

Un nou carrer de 180 metres de longitud

El nou carrer Pilar Bertran Vallès, que unirà la carretera del Pont de Vilomara amb el carrer Sant Cristòfol, tindrà una longitud de 180 metres i una calçada de 6 metres que permetrà tenir un carril de circulació i una franja d'aparcament. Aquesta primera fase també ha inclòs l'execució de la vorera de la banda nord del carrer, que serà de 5 metres d'amplada i pavimentada amb panot de nou pastilles.

La vorera de la banda sud forma part del polígon 2 i, per tant, de moment no s'ha executat, però si s'ha deixat una franja d'un metre d'amplada per tal de permetre-hi el pas amb seguretat, tal i com havien demanat els veïns.

Tant el passatge com les rampes que permetran salvar el desnivell fins al carrer Gaudí són amb fets un paviment de formigó amb acabat remolinat.

Pel que fa a la vegetació, el projecte preveu que la vorera nord del nou carrer tindrà una trentena de lledoners, el passatge tindrà una dotzena de pollancres i a les rampes es combinaran els arbres de l'amor amb sapindals (Koelreuteria paniculata).

Finalment el projecte també ha inclòs el trasllat de la font feta amb peces de trencadís que hi ha al final del carrer Gaudí, just a l'inici de les noves rampes, donant compliment a la petició de l'Associació de Veïns.