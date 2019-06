La desobediència civil i la lluita no violenta, a debat a Manresa aquest dissabte

Aquest dissabte, 29 de juny, a les 11 del matí, a l'auditori de la Plana de l'Om de Manresa, Òmnium Bages-Moianès organitza un acte on es parlarà de la desobediència civil i la lluita no violenta, eines que han de servir a les persones per poder defensar amb garanties els seus drets fonamentals. L'acte estava previst a l'exterior, però s'ha traslladat a l'auditori a causa de les altes temperatures d'aquests dies.

Al debat, que serà moderat per la periodista Carmina Oliveras, hi assistiran familiars dels empresonats d'Altsasu, Xavier Antich, filòsof i membre de la Junta Nacional d'Òmnium Cultural i David Casellas, membre del grup d'advocats voluntaris de l'1-O al Bages.

Les famílies d'Altsasu explicaran i denunciaran el procés judicial irregular arran dels fets ocorreguts l'octubre de l'any 2016 en un bar d'aquest poble navarrès. En total hi ha vuit processats amb unes penes que sumades fan 375 anys, entre aquests, tres estan sota presó preventiva des del 2016 per un delicte d'agressió terrorista.

Per altra banda, Xavier Antich exposarà la història, la naturalesa i les claus de la desobediència civil i la lluita no violenta, i les estratègies de futur que han d'emprendre des d'ara mateix l'independentisme i el sobiranisme per defensar drets fonamentals com els de reunió, manifestació o protesta i per exercir el dret d'autodeterminació.

I per acabar, David Casellas, advocat, explicarà com ha viscut el judici, quines han estat les estratègies claus de la defensa dels encausats de l'1 d'octubre, i quines incongruències hi han hagut en aquest Judici a la Democràcia que acaba de finalitzar després de quatre mesos de declaracions al Tribunal Suprem.

Aquest debat forma part de la campanya Judici a la Democràcia d'Òmnium Cultural, que ha omplert tot el territori amb més de 500 actes.

Durant tot el matí, l'exterior de la plana de l'Om acollirà l'exposició itinerant: "Judici a la Democràcia, els drets perseguits", promoguda per Òmnium.