Diplomes capaços d'ensorrar murs

Imatge d'un moment de l'acte de lliurament de diplomes del nou curs d'Universimés arxiu particular

La segona fornada del curs de la FUB per a discapacitats intel·lectuals ja tenen el diploma sota el braç. Es tracta de diplomes que de ben segur aniran a parar a una paret ben visible perquè demostren que, literalment, en el marc adequat, es poden fer brillar les capacitats. Totes.

Disset dels trenta-sis estudiants completaven el cicle de dos cursos que componen el programa Universimés, una iniciativa pionera per integrar i normalitzar la presència de persones amb discapacitat intel·lectual a la universitat impulsada conjuntament per Ampans i per UManresa-Fundació Universitària del Bages gràcies al suport de la Fundació Antigues Caixes Catalanes i de BBVA. La resta continuaran la formació durant el curs que ve.

Eren només uns trossos de paper però amb un pes realment considerable, ja que tenen el valor d'ensorrar murs, de trencar barreres i d'ajudar a superar tòpics.

El director dels estudis d'Administració i Direcció d'Empreses de la Facultat de Ciències Socials, Jordi Conca, padrí de la promoció, va destacar en l'acte de lliurament de reconeixements que Universimés és una mostra d'autèntic compromís social de la universitat.

L'equip de professors que ha impartit els continguts ha estat format per Marta Tiñena, David Sanclimens, Natxo Tarrés, Joan Villaplana, Jordi Conca, Jordi Rojas, Marc Bernadich, Núria Serrat i Gemma Prat.

El curs que ve es farà un nou pas en la direcció de «potenciar els talents especials i diferents que té cadascú», com va dir Joan Badia, patró de la Fundació Antigues Caixes Catalanes.