? Mentre despatxava a la peixateria familiar al Bruc, Marta Povill, la mare del nou Masterchef, a qui ell va dir, poc després de proclamar-se guanyador, que mereixia la meitat del premi, va parlar, ahir al matí amb aquest diari, de la victòria del seu fill el dia abans. Una victòria que coneixia feia dos mesos i mig perquè el programa estava gravat. Dos mesos i mig en què no ha badat boca sota la pena que, si se sabia abans d'hora, «li pendrien el premi». Per això, comentava, «fins a l'últim moment no vaig dir que ho sabia». Ni tan sols una estona abans que s'emetés el programa, que va seguir amb una cinquantena de persones, entre família i amics, en un reservat del frankfurt Cal Xavi de l'avinguda de l'Abat Oliba. Povill admetia que de seguida va veure que el seu fill tenia possibilitats. Tant és així que es va preocupar de buscar-li un subtitut a la peixateria de Manresa que també té la família, on treballava ell. Tot i que ahir Puig era a Madrid, la seva mare deia que, de moment, continuarà vivint «a casa». Quant al seu futur, apuntava que caldrà estudiar les ofertes que li arribin amb molta atenció.