El Montepio de Conductors reelegeix Llorenç Juanola de president

Llorenç Juanola va ser reelegit president del Montepio de Conductors, que té la seu central a Manresa, fins al 2023 en l'assemblea general ordinària que va tenir lloc dimecres al vespre. Completen l'equip Sílvia Invers com a secretària, i pels càrrecs de tresorer, arxiver i quatre vocals els membres Miquel Cols, Miquel Pujols, Joan Puigmartí, Jordi Sala, Alfonso Sanchez i Josep Almirall.

Segons ha informat el propi Montepio, es tracta d'un equip que combina l'experiència amb la renovació i que afronta una etapa de creixement i nous serveis a l'entitat, després que el Montepio tanqués el darrer exercici econòmic amb els millors resultats dels darrers anys.

Llorenç Juanola es va mostrar optimista pel futur de l'entitat "perquè hem estat capaços de començar a revertir una situació de crisi que ha afectat durament totes les mutualitats del nostre sector". També va voler destacar el canvi estratègic de l'entitat els darrers anys, per projectar-se com una entitat moderna que dona resposta a les necessitats actuals de la societat; el seu vessant solidari; i la seva aposta decidida per reivindicar les infraestructures necessàries per a la Catalunya Central i per promoure la seguretat viària.

Durant l'assemblea, que està oberta a tots els socis de l'entitat, també es van aprovar els comptes del 2017 i 2018, es van presentar les memòries d'aquests exercicis, es va aprovar el pressupost i es van presentar els informes d'auditories, entre d'altres, en un exercici de transparència i informació del Montepio cap als seus associats