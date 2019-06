Una protesta del PSC fa ajornar quatre dies el ple dels sous del nou Ajuntament

Avui havia de tenir lloc el ple municipal extraordinari que enceta el mandat municipal 2019-2023, i en el qual es dona compte de la constitució de la junta de govern i nomenament dels regidors i regidores, i es porten a aprovació les retribucions i dedicacions dels membres de la corporació, però una protesta en forma d'instància del grup municipal del PSC ha fet ajornar quatre dies la celebració.

El govern municipal d'ERC i JxM ha tingut en consideració l'escrit adreçat a l'alcalde, Valentí Ju-nyent, i, per tal de donar temps suficient als grups municipals per estudiar la documentació, tindrà lloc dilluns, dia 1 de juliol, a les 5 de la tarda.

El ple extraordinari es va convocar divendres passat, però ha calgut més temps per preparar tota la documentació, que els grups municipals han de poder estudiar per tal de determinar el seu posicionament al ple. El PSC ha advertit que no fer-ho podria donar lloc a impugnacions.