Manresa estrena Punt d'Assessorament d'Eficiència Energètica

Les regidories de Ciutat Verda i Acció i Inclusió Social de l'Ajuntament de Manresa presentaran aquest dimarts el PAE ( Punt d'Assessorament d'Eficiència Energètica) , un nou servei que s'ha posat en marxa i que està en la línia de les actuaci ons del Programa de pobresa energètica.

La presentació tindrà lloc a les 19h al Centre Cultural del Casino, durant la qual es farà un taller obert a la ciutadania sobre consums elèctrics que donarà a conèixer avantatges i inconvenients de les diferents ofertes de subministraments a la llar (aigua, gas, electricitat), així com facilitar eines per preveure enganys en la seva contractació. També ensenyarà a entendre els diferents conceptes en les factures. Aquest taller anirà a càrrec d'Eloi Burriel en el marc de la Setmana de l'Energia.

La Setmana de l'Energia es celebra del 17 al 21 de juny i és una campanya europea de conscienciació que pretén sensibilitzar la societat en relació a l'estalvi i l'eficiència energètica, i impulsar la transició energètica entre la població per caminar cap a un nou model d'energia neta i de consum energètic responsable en línia amb els objectius europeus.

Com cada any, l'Ajuntament de Manresa s'ha adherit a la celebració de la Setmana de l'Energia, seguint el compromís adquirit pel pacte dels alcaldes i alcaldesses per assolir els objectius de reducció d'emissions de gasos amb efecte d'hivernacle fins a un 40% per al 2030, en línia amb els compromisos climàtics de la Unió Europea i amb la vista posada a la descarbonització de l'energia.

Dins el compromís de reducció d'emissions, el Pla Clima de Manresa aprovat recentment, preveu accions per a combatre la pobresa energètica, dins les quals s'emmarca la creació del Punt d'Assessorament Energètic que ara es presenta.

L'objectiu del nou servei és combatre la situació de pobresa energètica, garantir els drets que contempla la legislació vigent pel que fa a l'accés als subministraments bàsics i millorar l'eficiència de les llars de la ciutat de Manresa. Així mateix l'assoliment d'aquest objectiu general permet també promoure la inserció laboral, mitjançant plans d'ocupació del programa foment de barris, de persones amb especial dificultat d'accés al mercat laboral que formaran part del personal d'aquest projecte.

Les funcions del servei són assessorar i orientar a les persones que s'adrecin al servei en la millora de la gestió i l'eficiència energètica de les seves llars i en l'optimització dels serveis d'electricitat, aigua i gas; Informar a les persones sobre els tràmits i les gestions amb les companyies com són el Bo social per al consum elèctric o d'aigua domèstic; canvis de potència, de comercialitzadora, eliminació dels serveis extres; canvis de tarifa; i propostes per consumir menys energia a les llars.

El PAE informa també de la detecció de l'incompliment de la legislació vigent per part de les companyies subministradores i assessorar i acompanyar a les persones en la defensa dels seus drets i en la denúncia dels incompliments; de l'establiment una coordinació/interlocució amb les companyies/empreses situades a la ciutat per tal de facilitar la derivació de les persones usuàries del servei.

El nou servei ofereix tallers i xerrades dirigits als professionals i a la població per tal de donar eines que facilitin l'eficiència energètica i l'estalvi econòmic ; i també derivarà persones en situació de pobresa energètica als serveis socials municipals.



Muralla del Carme, 5



El Punt d'Assessorament d'Eficiència Energètica (PAE) està format per un equip de 4 agents energètics i una coordinadora del servei.

L'equip serà coordinat pel Pla d'inclusió social de la secció de serveis socials, el servei d'ocupació municipal i la secció de medi ambient de l'Ajuntament de Manresa.

El servei es prestarà mitjançant l'atenció presencial, en un espai municipal, situat al nucli antic, Muralla del Carme, 5.

Les persones s'hi ha d'adreçar trucant al telèfon 938752507, per demanar hora i poder ser atesos personalment.

L'horari d'atenció al públic serà de dilluns a dijous de 9.30 a 18 hores i divendres de 10 a 13 hores.