Les eleccions municipals són un cas a part

? A les municipals és on hi ha candidatures més heterogènies i situacions particulars, com que a Sant Cugat hi hagi un govern entre ERC, PSC i CUP. O que a Santa Coloma de Gramenet el 21,29 % votés independentistes a les eleccions catalanes del 2017 i que només un 12 % ho fes a les municipals, on arrasa l'alcaldessa socialista Núria Parlón. A Terrassa el vot sobiranista se situa prop del 40 %. A les municipals va ser del 27,37 % per la candidatura alternativa de Jordi Ballart, socialista que es va donar de baixa del partit pel 155.