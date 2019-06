Familiars de joves empresonats d'Altsasu parlen de no-violència, avui

Familiars dels empresonats d'Altsasu; Xavier Antich, filòsof i membre de la Junta Nacional d'Òmnium Cultural; i David Casellas, membre del grup d'advocats voluntaris de l'1-O al Bages, participaran avui, a les 11 del matí a l'auditori de la Plana de l'Om de Manresa, en un acte sobre lluita no-violenta i desobediència civil organitzat per Òmnium Bages-Moianès.

Les famílies d'Altsasu explicaran els fets ocorreguts l'octubre de l'any 2016 en un bar d'aquest poble navarrès. En total hi ha vuit processats, amb unes penes que sumades fan 375 anys, dels quals tres estan en presó preventiva des del 2016 per un delicte d'agressió terrorista.

Antich exposarà estratègies per defensar drets fonamentals com els de reunió, manifestació i protesta i per exercir el dret d'autodeterminació. Casellas explicarà com ha viscut el judici de l'1-O.