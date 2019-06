Homenatge al compositor manresà de tangos que Gardel va fer universals

El compositor de tangos Manuel Jovés Torras (Manresa, 8 de març del 1886-Buenos Aires, 26 d'octubre del 1927) serà homenatjat avui per l'Associació Cultural Argentina dintre dels actes de la 8a edició de la Festa Intercultural. Jovés va compondre nombrosos tangos, set dels quals els va enregistrar Carlos Gardel, i la seva figura serà recordada com un pont entre les cultures, la catalana i l'argentina.

A partir de les 5 de la tarda, a la plaça de Sant Domènec, es podran degustar plats típics argentins i, a les 9 del vespre, es retrà homenatge a Manuel Jovés.

El compositor manresà va morir als 41 anys i la seva figura va donar nom a un guardó del festival internacional de tango de Catalunya. La màxima figura de la història de la música de Buenos Aires, Carlos Gardel, va fer universals algunes de les seves composicions: Loca, Buenos Aires, Corazón de arrabal, Patotero sentimental, La provinciana, Nubes de humo i Pobre milonga.

Va ser un monjo del monestir de Montserrat, el pare Guzmán, qui va introduir Manuel Jovés en el món de la música, fent-li classes de violí i de piano.

La seva trajectòria professional es va iniciar, més tard, a l'Orfeó Manresà, del qual va ser director. En la seva etapa van seguir els aplecs a la Salut de Viladordis, els concerts de festa major i el concert de Nadal, concretament el del 1907, a benefici dels damnificats de la riuada.

Quan va es instal·lar a la capital argentina va formar part de l'Orquesta Clásica del Café Colón, i posteriorment va dedicar tot el seu temps a ensenyar cant i a dirigir orquestres teatrals de sarsueles i revistes. També va desenvolupar una notable activitat al Casal Català de la ciutat.

Cupletistes de l'època van interpretar obres seves. Destaquen La Goya, La Argentina, Lola Membrives i Raquel Meller. La seva fama com a compositor es va estendre per Europa. A París, per exemple, s'editaven mensualment les seves novetats. Va ser un prolífic compositor de revistes.