Manresa és la ciutat amb més vot independentista de les 20 més poblades de Catalunya

Manresa és la ciutat amb més vot independentista entre les 20 poblacions amb més habitants de Catalunya. En tres de les quatre darreres cites electorals el vot sobiranista s'ha situat per sobre del 62 %, i a les últimes municipals va ser del 68,78 %. Supera fins i tot ciutats com Girona. L'excepció és a les generals del 28 d'abril passat, quan el percentatge va baixar al 53,51 %, una tendència que es reprodueix arreu en unes estatals. En aquest cas Girona va quedar un punt i mig per sobre.

A les eleccions al Parlament de Catalunya del 21 de desembre del 2017, les que va convocar el govern espanyol encapçalat aleshores per Mariano Rajoy després de l'aplicació del 155, el 62,44 % dels vots a Manresa van ser per als sobiranistes: Junts per Catalunya, Esquerra i la CUP. Girona és la segona població amb més vot independentista, un 62,16 %, i la tercera és Sant Cugat del Vallès amb un 55,26 %. A la resta el percentatge ja es va situar per sota del 50 %.

Al conjunt de Catalunya les eleccions del 21-D les va guanyar Ciutadans amb el 25,35 % dels vots, que es van traduir en els 36 diputats que té actualment. Junts per Catalunya en va tenir el 21,66%; Esquerra el 21,38 % i la CUP el 4,46 %. Ben diferents van ser els resultats a Manresa, on Junts per Catalunya es va situar en el 33,13 %; Esquerra es va quedar en el 23,93 %; Ciutadans en el 17,99 % i la CUP en el 5,38 %.

Les següents eleccions que es van celebrar van ser les generals del 28 d'abril passat, uns comicis on sempre acostumen a baixar els vots a les formacions sobiranistes, en aquest cas Esquerra, Junts i Front Republicà. Manresa no en va ser una excepció i es van endur el 53,51 % dels vots. En aquest cas Girona va superar la capital del Bages, ja que el 55% dels vots van ser per a independentistes. A Manresa va guanyar amb diferència Esquerra amb el 30,79 %, seguit de Junts amb el 18,65. A Catalunya va guanyar Esquerra amb el 24,59 % i en segona posició es va situar el PSC amb el 23,21 %. Junts es va quedar en el 12,05 %.

A les europees del 26 de maig, que van coincidir amb les municipals, Manresa va tornar a liderar el vot independentista entre les 20 primeres ciutats catalanes amb el 66,02 %. Junts per Catalunya, de Carles Puigdemont, es va imposar amb el 42,18 % i Esquerra va ser segona amb 23,84. A Girona aquest percentatge va ser del 64,41, a Sant Cugat del 57,67 i a Lleida del 53,56. A la resta de poblacions ja se situen per sota d'aquest 50 %.

A les municipals del 26 de maig passat Manresa obté el percentatge més alt per a formacions independentistes de les darreres quatre eleccions, amb el 68,78 % dels vots. Són els que van obtenir Esquerra, Junts, Fem Manresa i també Primàries, plataforma ciutadana que no va obtenir representació. Aquests resultats es tradueixen en un Ajuntament amb 19 regidors independentistes de 25. 16 són d'ERC i Junts, que formen govern, i 3 són de Fem Manresa. És un percentatge també superior al que es va donar a Girona, 64,60 %, i a Sant Cugat, 59,28 %, les altres dues poblacions amb més vots sobiranistes.