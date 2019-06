El saló de plens de l'ajuntament acollirà la reunió del Govern de la Generalitat

Les reunions del Consell Executiu se celebren cada setmana i habitualment tenen lloc al Palau de la Generalitat. Dimecres vinent, però, l'escenari de la reunió serà un de ben diferent: el saló de sessions de l'ajuntament de Manresa.

El president del Govern català, Quim Torra, i els consellers i conselleres es reuniran a la capital del Bages, tal com va avançar aquest diari dimecres, però fins ahir no es va concretar en quin punt de la ciutat.

La convocatòria respon a la voluntat d'apropar les reunions del Consell Executiu al territori, per posar de manifest de forma palpable la importància que el Govern dona al conjunt del país.

Durant aquesta legislatura, ja s'han fet reunions del Consell Executiu fora del Palau de la Generalitat, concretament a les comarques gironines (Sant Julià de Ramis) i a l'àrea de Pirineu i Aran (Vielha).

La tercera sortida del Consell Executiu serà a Manresa. La reunió començarà a les 9 del matí al saló de sessions de l'ajuntament i, com és habitual, amb posterioritat hi haurà la roda de premsa per informar dels acords de Govern, a càrrec de la consellera de la Presidència i portaveu del Govern, Meritxell Budó.