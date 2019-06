Mor als 110 anys la manresana més longeva

Manresa acomiadarà aquest dilluns al migdia Maria Ubach Massana que amb 110 anys d'edat era, fins ara, la manresana més longeva i una de les persones de més edat del país. El funeral tindrà lloc avui, a les 12 del migdia a l'església parroquial de Crist Rei de Manresa.

Ubach ha mort per causes naturals a la residència Ibada de Castellgalí on vivia des del 2015 on també residia la seva filla, Maria glòria Massana, nascuda el 1929, i que fins ara era la persona de l'estat espanyol més gran amb un dels seus progenitors vius.

Ubach va néixer el 14 de març del 1909 i enguany, a la residència Ibada van fer una festa per celebrar el seu aniversari en el marc de la qual també li van retre un homenatge. A la mateixa residència però en un espai diferent també hi viu la seva filla, nascuda el 1919 i que fins ahir era la persona de més edat de l'estat espanyol amb un dels dos progenitors vius, , segons va confirmar ahir Emilio Ibáñez, del Gerontology Research Group, que recull estadístiques, rànquings i situacions de persones centenàries o supercentenàries (de més de 110 anys) a nivell mundial.

Ubach i Massana havien regentat, juntament amb el pare, la coneguda pastisseria Massana ubicada al carrer d'Àngel Guimerà, un establiment que va estar obert fins als anys 70, quan van traspassar el local a un banc.

Actualment, la Maria ja no caminava i tenia la mobilitat reduïda, però quan va arribar a la residència el novembre del 2014, els treballadors i familiars recordaven que tenia molta energia. La seva filla hi va arribar uns mesos més tard, el gener del 2015 després d'haver-se passat tres mesos a l'hospital amb una cama enguixada.