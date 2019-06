Pics superiors als 40 graus a la regió central tot i baixar la temperatura

Ciutadans al centre de Manresa menjant gelat per fer passar la calor aquesta setmana

Ciutadans al centre de Manresa menjant gelat per fer passar la calor aquesta setmana oscar bayona

El termòmetre va superar els 40 graus ahir a la Catalunya Central. Tot i que l'onada de calor va perdre intensitat i no hi va haver els pics de divendres, el dia que molts municipis van registrar rècords històrics, les comarques centrals van tornar a viure una jornada de temperatures sufocants. Artés va batre el rècord del dia amb 41,7 graus. Als carrers de Manresa i Berga, amb 38,6 i 38,2 graus respectivament (segons l'Agència Estatal de Meteorologia), gairebé no es veia ningú passejant al migdia ni a primera hora de la tarda, les hores en què la calor va ser més intensa.

Tot i que a la capital del Bages la màxima va baixar gairebé quatre graus, la sensació tèrmica era quasi tan asfixiant com la de divendres. Tot i això, les comarques més castigades ahir per les altes temperatures van ser les de Lleida. Segons dades del Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat), les temperatures màximes d'ahir es van registrar a Vinebre (Ribera d'Ebre), on encara cremava l'incendi (més informació a la pàgina 20), al Masroig (Tarragona) i a Seròs (Segrià), les tres amb una màxima de 43,3ºC. Divendres, el dia de temperatures més extremes, la calor va afectar especialment el Bages i les comarques de l'interior de Girona.

A Artés, que va batre el rècord de tot Catalunya divendres amb 43,6 graus, la temperatura va baixar gairebé als 41,7. Altres municipis de la regió central ahir van superar els 40 graus. És el cas de Solsona, 41; Lladurs, 40,8; el Pont de Vilomara, 40,5; La Quar, 40,3; i Cardona, 40, entre altres.

L'onada de calor, que tècnicament es prolongarà fins demà, començarà a remetre avui i de mica en mica baixaran les temperatures al llarg de la setmana, segons les previsions del Meteocat. No descarten, però, que divendres tornin a enfilar-se els termòmetres. La predicció manté un baix nivell d'humitat i vent lleuger al litoral. La combinació d'aquests factors fa que el risc d'incendi sigui encara molt elevat a les comarques del Bages, Solsonès, Anoia, Baix Llobregat, Vallès Occidental, Baix Empordà, Gironès, Selva, Conca de Barberà, Garrigues, Noguera, Segarra, Segrià, i Urgell.

Com a conseqüència de l'onada de calor es mantenen els avisos per contaminació a tot Catalunya, i de presència de diòxid de nitrogen a l'àrea metropolitana de Barcelona. Ahir, des de Montserrat, es podia veure clarament la capa de contaminació a Barcelona.