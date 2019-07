Darrer comiat per a Maria Ubach Massana, la manresana més longeva

L'església de Crist Rei de Manresa ha acollit aquest migdia de dilluns el darrer adéu a la manresana més longeva. Maria Ubach Massana va morir diumenge a la residència de Castellgalí, on vivia, per causes naturals. Tenia 110 anys. Entre altres, a la cerimònia hi ha assistit la seva filla, Maria Glòria Massana, nascuda el 1929; la seva mare era nada el 14 de març del 1909.

Fins a la seva mort, Ubach era la persona de tot l'Estat espanyol més gran amb un dels progenitors vius.

Mossèn Estanislau Corrons, rector de la parròquia de Crist Rei, ha oficiat la cerimònia, on ha recordat els anys de servei d'Ubach, que amb el seu espòs i la seva filla, havien regentat la pastisseria Massana, ubicada al carrer d'Àngel Guimerà de Manresa. També ha parlat de la seva fe cristiana i que, quan va fer 90 anys i ho van celebrar a la parròquia, li va demanar com sabria que Déu l'anava a buscar. Corrons li ha desitjat que descansi en pau i feliç i que "els àngels t'acompanyin al paradís amb el teu marit estimat".

El recordari que s'ha repartit entre la trentena d'assistents el protagonitza una bonica panoràmica de les muntanyes de Montserrat. Entre altres, Ubach, vídua de Joan Massana Font, deixa una filla, la Maria Glòria; una neboda, Joaquima; i un fillol, Joan Asensio.