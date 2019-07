ERC i JxManresa s'aproven una retribució de 683.000 euros bruts a l'any

La coalició de govern d'Esquerra i Junts per Manresa va aprovar ahir en ple extraordinari els sous dels càrrecs electes en aquest mandat amb el vot en contra de PSC i Fem Manresa i l'abstenció de Ciutadans.

El govern de 16 membres, 8 de cada, tindrà un a despesa de 683.000 euros bruts a l'any, 61.000 euros més que el mandat passat, però com que les funcions del Comissionat del Centre Històric seran assumides per la nova regidora del mateix àmbit els números del govern són d'un increment de 25.000 euros.

El ple d'ahir va suposar l'estrena de Marc Aloy (ERC) com a portaveu del govern i regidor de Presidència. Aloy va qualificar les remuneracions d'«austeres i meditades».

L'oposició tampoc va votar a favor dels càrrecs de confiança: un Cap de gabinet d'alcaldia i comunicació, que cobrarà 58.000 euros bruts anuals, que assumirà Joan Piqué, que fins ara cobrava 47.122 com a responsable de comunicació, i un Cap de programes i projectes estratègics, amb un sou de 62.500 euros bruts anuals, que suposarà la continuïtat de Joan Francesc Domene fins, que fins ara cobrava 62.405 euros com a cap de gabinet d'alcaldia.

Pel que fa a l'oposició es manté una remuneració que pot ser com a màxim de 16.812 euros bruts a l'any.



Tres curiositats

Durant el ple l'alcalde Valentí Junyent (JxManresa) va voler fer notar que, mentre es posa sovint en qüestió la voluntat sincera de servei públic de les persones que es dediquen a la política, hi havia membres del govern que passarien a perdre més de 200 euros mensuals en relació a l'activitat que desenvolupaven fins ara.

El cap de l'oposició, el socialista Felip González, va mostrar el seu desacord amb que un dels dos càrrecs de confiança tingués un sou atribuït superior al de l'alcalde.

La tercera curiositat va ser l'existència de règims de dedicació exclusiva però amb un percentatge de retribució del 70%, el 85% o el 90%. L'alcalde va explicar que aquesta situació es produïa perquè hi havia persones dedicades professionalment a la funció púbica que la deixaven en suspens per assumir un càrrec polític, però això no tenia res a veure amb el percentatge de retribució que s'havia acordat que els corresponia per fer quadrar tant el cost total com les dedicacions del govern.



Els sous bruts per 14 pagues