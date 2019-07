La Protectora d'Animals de Manresa està saturada i demana acolliments

A causa dels abandonaments d'estiu, les instal·lacions de la Protectora Aixopluc, a Can Poc Oli, on actualment hi viuen uns 120 gossos i 400 gats, desborda la seva capacitat d'acollida, per aquest motiu l'Ajuntament de Manresa i la Protectora d'Animals han decidit que només atendran les urgències d'animals, ja sigui per animals ferits, animals que creen alarma social o cadells sense mare.

A l'estiu l'abandonament d'animals de companyia, sobretot gossos, creix exponencialment. Malgrat que s'han dut a terme nombroses campanyes de divulgació per sensibilitzar i denunciar aquesta nafra social, el període estival continua sent conflictiu pels peluts.

Així, tot i que semblava que l'índex d'abandonaments estava en un punt d'estabilitat, les gosseres municipals gestionades per la Protectora d'Animals de Manresa i les instal·lacions pròpies de la mateixa protectora es troben en una situació límit.

Actualment en les instal·lacions hi habiten uns 120 gossos i uns 400 gats, xifres que superen la capacitat d'ocupació i fan que des de l'Ajuntament de Manresa i la Protectora s'hagi pres la decisió de només atendre les urgències d'animals, ja sigui per animals ferits, animals que creen alarma social o cadells sense mare, fins que la situació de col·lapse disminueixi. Igualment, la resta de situacions seran valorades individualment i s'intentarà buscar una solució.

Per pal·liar aquesta situació, que a més, es veu agreujada per les altes temperatures que han de suportar els animals a l'estiu, es fa una crida a la ciutadania per tal que aquells que vulguin i puguin acollir, de forma responsable algun dels animals, es poden adreçar a l'Aixopluc, a Can Poc Oli s/n.