Rebuig del govern manresà a la presumpta violació d'una menor a Manresa

Interior de l'antiga fàbrica Vinyes de Manresa, on va tenir lloc Arxiu/A.G.S.

Davant del cas d'una presumpta violació en grup d'una menor a Manresa, l'equip de govern de l'Ajuntament de Manresa ha volgut expressar la seva denúncia dels fets, el seu suport a la víctima i a la seva família i s'ha posat a la seva disposició. L'Ajuntament vol manifestar el seu més enèrgic rebuig a aquesta i a qualsevol actuació injusta d'agressió i discriminació.

Poc després que el Tribunal Suprem hagi condemnat els membres del grup conegut com La Manada a 15 anys de presó per un delicte continuat de violació, recorda l'equip de govern manresà, "després de tres anys d'una ferotge lluita judicial i un fort moviment social i feminista per aconseguir que la justícia reconegui la gravetat dels fets i superi els perjudicis d'una societat masclista amb resolucions que suposen un atemptat a la integritat de les dones, ens colpeja novament la noticia d'un nou cas, aquest ben proper, a Manresa".

"Un cas amb clara similitud a l'anterior, però amb un agreujant, que la víctima era una menor. I amb una acusació de fiscalia i petició de condemna per abús, no per agressió sexual".

"L'equip de govern de l'Ajuntament de Manresa, implicat en la defensa d'una societat igualitària i dels drets de la dona en una societat encara avui patriarcal i masclista, vol manifestar el seu contundent rebuig i denuncia dels fets i alhora que manifesta la seva voluntat de suport a la víctima i la seva família, i es posa a la seva disposició per al que convingui, si aquest és el seu desig".

Alhora, el consistori confia que "el poder judicial analitzi, en el judici que comença dimarts, els fets a l'empara no solament d'un Codi Penal que urgentment requereix una revisió, sinó de la jurisprudència que suposa la sentència del Tribunal Suprem".

L'Ajuntament vol deixar clar que seguirà "treballant amb fermesa i denunciant qualsevol situació injusta i de discriminació en vers els dones i la plena defensa dels seus drets, per aconseguir superar tots aquells perjudicis i contradiccions encara existents en una societat que es reconeix com a democràtica i igualitària, però en la qual segueix essent necessari una lluita aferrissada perquè aquests valors siguin reals. Alhora, defensa, de forma contundent, la defensa dels drets dels menors, i el suport a les seves famílies en la protecció d'aquests".

"Per una Manresa justa, compromesa, i feminista".