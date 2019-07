La Universitat Catalana d'Estiu posa en marxa la seva segona edició a Manresa

La Universitat Catalana d'Estiu (UCE) s'ha posat en marxa a Manresa posant deures als assistents: generar eines per contrarestar la incertesa i la individualització «que ens tenalla». És el missatge que ha donat el president de l'UCE, Jordi Casassas, a la inauguració oficial de la segona edició de la Universitat Catalana d'Estiu que se celebra a la capital del Bages. I també com ha dit ell mateix durant l'acte, «quan una cosa es fa dues vegades cal començar a prendre-se-la seriosament».

La inauguració oficial s'ha fet a la sala d'actes de l'institut Lluís de Peguera, que és a on es porten a terme les activitats acadèmiques de l'UCE. Del 16 al 24 d'agost la Universitat Catalana d'Estiu se celebrarà a Prada de Conflent. Oficialment serà la 50a edició -la primera, la del 1968, es compta com a any zero. Com l'any passat, es descentralitza al territori durant la primera setmana de juliol. A Manresa. D'aquesta forma afegeix la universitat d'estiu a l'oferta d'estudis superiors que ja ofereix la ciutat amb la Politècnica, la Universitat de Vic-Universitat Central i la UOC.

Des d'aquest dilluns i fins divendres hi haurà sessions acadèmiques cada matí a l'Institut Lluís de Peguera sobre economia, dret, pensament, filosofia, història i ciències de la salut. Es complementen amb conferències com la que pronunciarà dijous al migdia el president Artur Mas i que s'ha titulat «Camins de futur». També s'ha programat taules rodones i sessions de cinema a les tardes a l'espai Plana de l'Om, i activitats lúdiques i culturals al vespre a la plaça major. Una setantena de professors, investigadors, docents, polítics, escriptors, pensadors i artistes dirigiran les activitats previstes.

A la inauguració Casassas ha sigut rotund. Ha afirmat que vivim una època d'incerteses i d'inquietants banalitzacions que posen en perill la democràcia i fan retrocedir llibertats que semblaven consolidades. Davant aquesta situació «hem de construir optimisme en una actitud revolucionària. Per això la Universitat d'Estiu té més sentit que mai» amb la missió de «fornir eines» que evitin que els mals auguris es facin realitat.

El president de la Fundació UCE i de l'Institut d'Estudis Catalans, Joandomènec Ros, ha entomat el repte de Casassas. Ha dit que la Universitat Catalana d'Estiu «és el braç armat de la divulgació científica i humanística», i ha destacat que les èpoques de crisi, «i la de Catalunya és molt dura», són les més adequades per trobar solucions i noves maneres de fer. «I Manresa hi ajudarà». Per això ha esperonat els participants a l'UCE a «estar disposats a aprendre però també a debatre. Les lliçons magistrals han passat a la història. Ara hi ha d'haver diàleg constant».

A la inauguració també hi ha intervingut el president de Gest, Josep Sinca, entitat que ha impulsat la celebració de l'UCE a Manresa. Ha afirmat que la Universitat Catalana d'Estiu «és un instrument de cultura que permet que Manresa mantingui el seu alt nivell universitari».

D'universitats i la necessitat que s'adapti als nous temps n'ha parlat el rector de la Universitat de Vic-Universitat Central, Josep-Eladi Baños, per a qui el coneixement és la principal i més valuosa matèria primera.

L'alcalde de Manresa, Valentí Junyent, ha sigut l'encarregat de cloure la inauguració oficial. «Manresa vol ser capital d'idees, coneixement, ciència, cultura, economia i política», ha dit.

La lliço inaugural de la Universitat Catalana d'Estiu l'ha pronunciat el recentment escollit president de la Cambra de Comerç de Barcelona, Joan Canadell. Ha parlat «D'empresa i país», i ha demanat a l'empresariat que ajudi a construir un país nou. L'encarregada de presentar Canadell ha sigut la també nova presidenta de la Cambra de Comerç de Manresa, Sílvia Gratacós.