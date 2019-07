Brillant inici: el govern acusa l'oposició de decantar-se-la

Buscant al bagul dels records, u-u-uh, el socialista Felip González va trobar-hi el qui fou portaveu convergent de l'equip de govern de Valentí Ju-nyent en els temps de la geometria variable, i el va trobar dient en un ple municipal com el d'ahir: potser també hauríem de parlar de si els regidors de l'oposició justifiquen els seus sous. Que no són tals sous sinó «indemnitzacions» per assistència a reunions. I per què González va fer aquesta immersió en la seva memòria personal i política? Doncs perquè l'actual portaveu de l'equip de govern i futur alcalde, Marc Aloy, acabava de dir més o menys el mateix. En ple debat sobre els sous que el govern municipal, en ús de la seva majoria absolutíssima (setze de vint-i-cinc, un 64% del consistori) s'assigna a si mateix i assigna a l'oposició, Aloy va deixar anar aquesta perla que qüestionava preventivament la dedicació de l'oposició, sense que aquesta hagués qüestionat la dedicació del govern.

El ple va ser un mareig de xifres navegant per una mar de conceptes i dedicacions, però en el resum que en va fer González i que no li van rebatre, el sou mitjà dels membres del govern serà d'uns 42.000 euros anuals. Els regidors de govern, és a dir, els de Junts i ERC, cobren sous, una quantitat anual que es revisa anualment, i a canvi d'això governen la seva àrea. No tots cobren el mateix perquè no totes les feines requereixen dedicació plena i perquè s'ha de repartir un topall màxim de diners per als òrgans de govern. Els regidors de l'oposició no cobren cap sou sinó un tant per cada reunió a la qual van: plens municipals, comissions, juntes de govern i de portaveus, etcètera. Amb un topall màxim de 16.812 euros anuals. El sou màxim de l'oposició és un 40% del sou mitjà del govern. Just o injust? Depèn del que facin. I llavors ve el futur alcalde i deixa anar que un regidor d'oposició, si vol, es pot obtenir 1.400 euros al mes (sense pagues extra!) només per assistir a unes quantes sense preparar-se-les ni aportar-hi res. Veni, vidi, cobri. «Potser caldrà fer-ne un debat, algun dia», va dir Aloy. «Això mateix va dir en Llobet i encara esperem aquest debat», va respondre González.

El ple municipal ordinari que se celebra un cop al mes dura entre tres i quatre hores i els regidors de l'oposició cobren 800 euros per anar-hi. Si no s'han llegit res, si no s'han preparat res, si van a aixecar la mà a les votacions i prou, és una quantitat excessiva. Si s'han estudiat tots els temes de l'ordre del dia, si han elaborat proposicions per introduir-les al debat, si han estat voltant pels barris i parlant amb els ciutadans i les entitats per conèixer i entendre els seus problemes, si de la seva feina se n'ha deduït l'evitació d'errors greus del govern i la introducció en l'agenda municipal d'iniciatives positives, llavors els 800 euros bruts són una quantitat francament escassa.

El problema és que no s'ha institucionalitzat cap sistema de control de la feina dels regidors. Ni dels d'oposició ni dels de govern. Aquests tenen unes funcions al seu càrrec, però la feina la fan els caps de servei, els tècnics i el personal de la plantilla municipal. Com se sap que un governant hi dedica dotze hores del dia o n'hi dedica dues o tres –perquè sap delegar molt bé, naturalment? Cal imaginar que l'alcalde li estarà al damunt, però si el regidor té bons padrins al partit, li tocaran el voraviu? Quant als de l'oposició, caldria pensar que aquells que han estat treballant de valent en contacte intens i constant amb els ciutadans, recollint les seves preocupacions i portant-les a l'Ajuntament, seran recompensats a les urnes, mentre que aquells que se l'han decantada sense cap mena de vergonya, seran castigats pels electors que no trobaran resposta a la pregunta: I aquest, què ha fet? Però llavors resulta que en ciutats com Manresa una part important de la decisió del vot és en clau de partit, i que unes sigles potents revaliden el mandat de qualsevol escalfacadires i poden deixar fora a pencaires que s'emparen en una bandera en davallada.

Però, ben mirat, sí que hauríem de controlar si penquen més o menys. Tots ells.