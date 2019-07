L'organització preveu superar el centenar de participants

? A la primera edició de la Universitat Catalana d'Estiu a Manresa que es va celebrar l'any passat, hi van participar un centenar de persones. Aquest any l'organització n'espera moltes més, va assegurar ahir el president de Gest, Josep Sinca. Primer per la promoció que se n'ha fet, després perquè es tracta de la segona edició i també perquè l'activitat acadèmica està reconeguda pel departament d'Educació com a formació de docents. Sinca també destacava la implicació d'institucions del territori com col·legis professionals o Althaia.