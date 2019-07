El PSC lamenta que en un govern paritari les dones cobrin menys

El president del grup municipal del PSC de Manresa, Felip González, es va estrenar ahir com a cap de l'oposició denunciant que la proposta d'estructura de govern i sous d'ERC i JXM contenia «incongruències» que impedien que fos votada a favor.

González va acusar el govern municipal de malbaratar l'oportunitat de traslladar la paritat del govern -8 dones i 8 homes- al full de càlcul dels sous.

I no ha estat així. Va afirmar que mentre que els homes del govern cobraven 47.479 euros de mitjana, les dones n'ingressaven 38.125, una quantitat que mostrava la magnitud de la «bretxa salarial».

Per ordre, els que més cobren són Valentí Junyent, Marc Aloy, Joan Calmet, Toni Massegú, David Aaron López i cal esperar fins a la sisena posició per trobar la primera dona: Núria Masgrau. El polític socialista va contraposar aquesta situació a l'equànime repartiment de diners entre les dues forces, en general. També va criticar que la regidora de Serveis Socials, Mariona Homs, i el regidor d'Habitatge, Jamaa Mbarki, tinguessin retribucions que considera per sota del nivell de complexitat de les seves responsabilitats polítiques. També va criticar que mentre se solucionaven incongruències com la divisió de la regidoria de Policia Local i Protecció Civil, se'n creessin de noves, la regidoria de Centre Històric.