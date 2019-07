La UManresa inicia les obres per tenir un centre de simulació de 1.000 m2

La UManresa-FUB tindrà a disposició coincidint amb l'inici del curs vinent 1.000 m2 d'espai dedicats a la simulació. Aquest mes, una vegada ha finalitzat l'activitat docent, han començat les obres per tal d'ampliar el Centre Internacional de Simulació i Alt Rendiment Clínic (CISARC), que ocuparà tota la planta superior de la Clínica Universitària.



Gràcies a una inversió del voltant del milió d'euros, els estudiants d'UManresa estrenaran unes instal·lacions amb vuit unitats de simulació (cinc més que ara) que podran funcionar simultàniament i que es poden convertir en més de 50 escenaris diferents, en funció de les necessitats formatives. Cada unitat està formada per un escenari simulat, una zona per a l'observació directa i debrífing i una zona de control. Aquestes vuit unitats permetran que fins a 120 persones facin formació de manera simultània sota la supervisió d'un equip format per una quinzena de professionals de diferents disciplines. També s'equiparan quatre aules teoricopràctiques noves per als estudiants d'Infermeria.



L'ampliació del CISARC suposarà que els professionals de la salut que hi facin formació hi trobin qualsevol dels escenaris que hi ha en un entorn hospitalari, des d'una sala de recepció, passant per un box d'urgències, una consulta, un quiròfan o un domicili. A més a més, es tracta d'escenaris polivalents que també poden ser utilitzats per fer simulació en la formació de professionals i estudiants de ciències socials.



Actualment, tots els graus que s'imparteixen a UManresa, així com els cicles formatius de grau superior, han incorporat la simulació com a metodologia formativa. El CISARC es va posar en funcionament l'any 2015.