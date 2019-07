Baldoví diu a Manresa que l'espanyolisme és fort però que el procés preocupa l'Estat

El diputat valencià al Congrés per Compromís Joan Baldoví va revelar ahir a Manresa que si alguna cosa ha après del procés sobiranista català és «la força descomunal de l'aparell central de l'Estat» per fer-hi front. També, que al mateix Estat hi ha una «profunda preocupació» per l'independentisme. Ho ha constatat, segons va explicar, a les rondes de consultes per a la investidura amb el rei.

Baldoví va participar ahir a la taula rodona «Perspectives després dels resultats electorals. I ara?» organitzada per la Universitat Catalana d'Estiu (UCE). Ho va fer juntament amb Sebastià Serra, doctor en Història de la Universitat de les Illes Balears i dirigent de la coalició Més per Mallorca (MÉS) i la periodista de Nació Digital Sara González. El director de Regió7, Marc Marcè, va fer de moderador. L'objectiu era fer una anàlisi de les darreres cites electorals als territoris dels Països Catalans.

Marcè va demanar a Baldoví i Serra l'efecte que ha tingut el procés al País Valencià i a les Illes. I van coincidir que ha activat l'espanyolisme. Baldoví va explicar que a València «és molt difícil fer «un treball polític nacional, i el procés ha activat l'espanyolisme. Mai no hi ha hagut tantes banderes espanyoles» als balcons, va assegurar. Es va mostrar favorable al diàleg polític i contra l'empresonament dels dirigents independentistes, però «hi ha la sensació que tenir les opinions clares no ens beneficia gens» i en canvi formacions com Ciutadans i el PP «han basat tota la seva campanya contra Compromís sobre la base del nacionalisme català i els pocs avenços en la llengua». Serra hi va coincidir. A les Illes «hi ha grups actius que s'identifiquen amb l'ANC i Òmnium», però també un «franquisme sociològic» que s'ha activat.

González va respondre que que les detencions dels dirigents independentistes no van generar cap reacció entre els partits d'esquerres espanyols quan, segons va opinar, la sentència atropellarà tothom. «Es retallarà el dret a la dissidència i a la protesta». També va fer autocrítica de l'independentisme per no haver sabut teixir complicitats a la resta de l'Estat.

A l'hora de fer pronòstics sobre el futur, Baldoví es va mullar. «Catalunya no serà independent els pròxims 25 anys, però la situació millorarà. S'aconseguiran coses i espero que alguna molla ens arribi al País Valencià». Serra, en canvi, preveu una «situació explosiva» si el govern central no impulsa canvis legislatius que suposin la llibertat dels presos i el retorn dels exiliats. I González ho va condicionar tot a la sentència del Tribunal Suprem. Va recordar que la sentència de l'Estatut va suposar la implosió de l'independentisme, i la del Suprem pot fer que se superi la barrera del 50%. Si això passa el govern central que hi hagi, sigui quin sigui, es veurà obligat a moure fitxa i fer una oferta convincent. Ara per ara no n'hi ha cap damunt la taula.

Ja a més curt termini, Baldoví va augurar que Sánchez podria ser investit president en la segona volta. El debat d'investidura se celebrarà el pròxim 22 de juliol sense que el dirigent socialista tingui suports clars. «Ho volen de franc», va dir.