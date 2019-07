El Govern convocarà aquest juliol, per fi, un concurs d'idees per definir com serà la seva nova seu a Manresa

El Govern convocarà aquest mes de juliol un concurs d'idees per definir la que serà la seva nova seu a Manresa. L'edifici, que s'ubicarà als antics Jutjats, en ple centre històric de la ciutat, reunirà en una sola finestra la delegació del Govern de la Catalunya Central i els serveis territorials d'Interior, Territori i Sostenibilitat, Salut, Empresa i Coneixement i Educació. Així ho ha anunciat la portaveu del Govern, Meritxell Budó, durant la roda de premsa posterior a la reunió del Govern que aquest dimarts s'ha celebrat excepcionalment a Manresa.

El Govern preveu que l'adjudicació definitiva sigui l'abril del 2020, i llavors hi haurà un any per redactar el projecte. Segons Budó, està previst que les obres es licitin a mitjans de l'any 2021.