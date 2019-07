El gremi, que es va revoltar contra l'ordenança, afirma que s'aplica bé

Abans de la seva aprovació, l'ordenança reguladora de les autoritzacions de terrasses de restauració i el seu mobiliari a l'espai públic va generar força controvèrsia entre el sector de la restauració. Per boca seva, el Gremi d'Hoteleria i Turisme del Bages, que té prop de 200 associats, la va criticar durament per considerar-la excessivament intrusiva. Passats els anys, la valoració ha canviat.

Segons explica Gerard Badia, gerent del gremi, la sensació entre els establiments amb què ha pogut parlar és que l'Ajuntament ha tractat cada cas separadament i ha escoltat i tingut en compte el que tenien a dir els seus responsables quant a l'aplicació de l'ordenança. La normativa no és igual de restrictiva per a tothom. En l'àmbit del Centre Històric i del passeig de Pere III, per exemple, els para-sols i paravents només poden ser d'un sol color, el cru, mentre que a la resta de la ciutat hi pot haver més varietat (tres colors més).

Badia comenta que el fet que al gremi no hagi arribat «cap gran queixa» és un símptoma que l'adaptació a l'ordenança no ha estat traumàtica. Cal dir, però, que fins al 2020 encara hi ha temps per obeir-la si bé ja hi ha establiments que ho han fet fa temps. És el cas de la Taverna 1913, a la plaça Major, on diuen que ho van fer aprofitant l'obertura del negoci.

El gerent del gremi explica que, en general, els agremiats que ha sondejat -situats al Passeig, a la zona de les Bases de Manresa i a la carretera del Pont de Vilomara- han coincidit que «l'Ajuntament és estricte amb el compliment de l'ordenança», però que «també té un punt de permissibilitat» i que «aspectes en què al principi semblava que seria més estricte, quan s'ha anat implementant s'hi ha trobat la solució». Afegeix que el consistori fa el que va dir en el sentit que «l'ordenança és la base que s'ha de complir però que cada cas s'estudiaria un per un per si, dins de la llei, es podia modular».