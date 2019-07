L'Ateneu la Sèquia llança matalassos des de la seva terrassa a un enderroc veí

El correcte quan es vol fer neteja a casa d'objectes voluminosos, bàsicament de mobles i de trastos, és trucar al 010 perquè el servei que té l'Ajuntament per a aquests casos ho passi a recollir, i pactar el dia i el lloc on s'ha de deixar. En teoria, és el que s'ha de fer. A la pràctica, però, no ho fa tothom. Tampoc el col·lectiu usuari de l'Ateneu la Sèquia del carrer d'Amigant, de propietat municipal.

Aprofitant l'enderroc que s'està executant al carrer de Na Bastardes cantonada amb la Baixada dels Jueus, on dona la terrassa de l'Ateneu, dilluns, un grup de joves van llançar a la runa de l'obra diversos matalassos i una butaca.

La neteja la van efectuar membres de l'Ateneu i un veí del carrer els va fotografiar per denunciar-ho, tenint en compte que llançaven els voluminosos a l'interior d'un tancat de l'enderroc on els operaris van acumulant la runa. Explica que els ho va retreure i que ells li van respondre que la deixalleria ja ho passaria a recollir.

Des de la terrassa de l'Ateneu van anar a parar a la runa més d'un matalàs i una butaca, que van quedar barrejats amb el material d'enderroc de l'obra. El veí en qüestió critica aquesta acció i recorda que l'Ateneu és un edifici municipal on, amb tota probabilitat, els seus usuaris no paguen cap servei i que, com a mínim, hauria estat bé que, a l'hora de fer dissabte, haguessin fet les coses com l'Ajuntament reclama que les facin la resta de ciutadans.

L'enderroc que van aprofitar per tirar-hi els voluminosos és el que està executant l'Ajuntament a l'edifici propietat de l'empresa municipal Fòrum, que fa anys que ha d'anar a terra. Va començar el 4 de juny amb una durada prevista de dos mesos i un cost a l'entorn dels 100.000 euros.