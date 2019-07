El president Quim Torra i bona part del Govern català celebren sessió de treball a Manresa

El consell executiu de la Generalitat de Catalunya celebra sessió de treball, avui dimecres, a Manresa, al saló de sessions de l'ajuntament. Es tracta de la tercera sortida del Govern català d'ençà que va començar la legislatura i va implantar el costum de traslladar algunes de les seves reunions setmanals de manera regular a fora de Barcelona per potenciar la descentralització d'aquestes trobades. La primera va ser a Sant Julià de Ramis (Girona) i la segona, a Vielha (Aran).

A 2/4 de 9 del matí han començat a arribar els consellers -amb Damià Calvet com el més matiner- i el president Quim Torra, que ha estat el quart a fer cap a l'ajuntament de Manresa. També ha assistit a la reunió el vicepresident Pere Aragonès. En canvi, no hi han pogut ser per temes d'agenda els consellers Chakir El Homrani i Maria Àngels Chacón.



Mentre Torra era amb l'alcalde, Valentí Junyent a l'interior de la casa gran, a la plaça, el futur alcalde i actualment regidor Marc Aloy ha fet d'amfitrió dels consellers i del vicepresident a mesura que anaven arribant, que, al seu torn, han saludat els regidors de l'Ajuntament acabat d'estrenar situats en filera. No n'hi havia cap de l'oposició.

Ja a dins, en una habitació al costat de la sala de columnes, els que han volgut han pogut fer un cafè. Després, han desfilat tots cap al saló de sessions, on han celebrat la reunió a porta tancada. També han assistit a la seva rebuda els dos comissaris del 125è aniversari de les Bases de Manresa, Francesc Comas i Jordi Rodó.

La plaça Major, malgrat la presència més abundant del que és habitual de Policia Local, juntament amb Mossos d'Esquadra i els guardaespatlles i xòfers del govern català, ha viscut amb tanquil·litat un matí excepcional.

A les 11 del matí, Torra té previst participar en un acte d'homenatge a les ADF que tindrà lloc al Palau Firal de Manresa, on també assistirà la consellera d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, Teresa Jordà.