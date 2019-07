Restauradors que són agents turístics

Responsables i treballadors d'establiments de restauració de la ciutat van participar en una sortida per conèixer la vall del Flequer, dintre del programa Welcome, coordinat per Manresa Turisme, que té l'objectiu de donar a conèixer l'oferta turística de la ciutat i la comarca per tal que puguin explicar-la i fer-ne difusió des dels seus establiments. La propera sortida serà el 22 de setembre.