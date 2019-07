Entrebancades assegurades a la carretera de Santpedor

A la sortida en sentit ascendent del pàrquing de l'estació d'autobusos de Manresa no s'hi val a badar si es camina per la vorera perquè la conseqüència és anar a parar a terra. Tot i que l'obra de rebaix de la vorera per accedir al pas de vianants va ser rebuda amb satisfacció, la seva materialització ha provocat que algunes rajoles s'hagin desenganxat. Unes ja no hi són i altres s'eleven per capturar peus de vianants i fer-los caure.