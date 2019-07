Un matí ple d'excepcionalitats

Amb la consellera de Presidència i portaveu del Govern, Meritxell Budó, passant per la Baixada del Pòpul -acompanyada per l'alcalde Valentí Junyent- fent angle amb les sabates de plataforma que duia mentre constatava el fort pendent d'aquest vial. Així va acabar, ahir, pels volts de les 2 del migdia, la celebració a Manresa, per primera vegada, de la sessió setmanal del consell executiu de la Generalitat.

Si es pren l'ordre d'arribada del president, del vicepresident i dels consellers del Govern català com una metàfora, la conclusió és que la justícia va lenta i que la sostenibilitat avança a bon ritme. Traduït, vol dir que el primer a fer cap a l'ajuntament va ser el conseller de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet, a 2/4 de 9 del matí, i la darrera, la consellera de Justícia, Ester Capella, quan faltaven dos minuts per a les 9, l'hora prevista d'inici de la reunió.

Entremig, van arribar a la plaça, Miquel Buch, Budó, el president Quim Torra, Josep Bargalló, Alfred Bosch, el vicepresident Pere Aragonès, Jordi Puigneró, Alba Vergés, Mariàngela Vilallonga i Teresa Jordà. No hi va ser, per motius d'agenda, Maria Àngels Chacón, mentre que Chakir el Homrani s'hi va afegir un cop iniciada la sessió.



Torra trastoca el protocol

El regidor i futur alcalde de Manresa, Marc Aloy, va ser l'amfitrió. Va fer la primera rebuda als consellers i al vicepresident quan sortien del cotxe i els va acompanyar a la filera on hi havia la resta de regidors del govern manresà per fer les salutacions pertinents. De l'oposició no hi havia cap regidor, tot i ser-hi convidats. Fem Manresa ho va argumentar en una nota que era la manera de mostrar el seu rebuig per la Llei Aragonès, entre d'altres. A Torra el va rebre a la plaça Junyent. Com que no s'esperava que fos dels primers a arribar, això va trastocar una mica el protocol perquè la previsió era que la rebuda la fes l'alcalde, i no Aloy.

De mitjans, més del que és habitual, pel fet que la sessió se celebrés fora de Barcelona. Ahir, el Pati de Tarongers per on passa el govern quan fa la seva reunió setmanal al Palau de la Generalitat el va rellevar el passadís entre la sala de columnes i el saló de sessions de l'ajuntament de Manresa, i la sala on hi ha el quadre de Tàpies, el saló de plens. A la mateixa planta, qui ho va voler va poder prendre un cafè en una sala de reunions. En el trajecte entre la sala de columnes i el saló de sessions, una cinta vermella va separar els mitjans dels membres del govern, que hi van passar d'un en un o de dos en dos, com si es tractés d'una desfilada de moda. La majoria va saludar amb un «bon dia» els periodistes que els esperaven, que després van poder entrar al saló per captar imatges. Allà, el govern es va repartir per les taules distribuïdes amb forma de lletra U. Per beure, com és habitual als plens, gerres amb aigua de l'aixeta.

Mentre es tancava la porta, a la sala de columnes començaven els preparatius per a la compareixença de Budó. Al replà, converses a peu dret d'alguns dels guardaespatlles dels polítics, que es caracteritzen pel vestit jaqueta i el pinganillo a l'orella. També n'hi havia un altre grupet a la plaça i, una mica més apartats, els xofers que, a mesura que havien arribat, van anar deixant els cotxes arrenglerats en un costat de la plaça, on també hi havia vehicles de TV3, el 3/24 i Catalunya Ràdio.

En un bar, un client comentava que a quarts de 8 ja havia vist un gos dels mossos ensumant-ho tot. Un veí s'havia espantat una mica en detectar l'arribada de més policia de l'habitual. Excepcionalitats de tenir instal·lat el Govern de la Generalitat durant un matí decidint el present de Catalunya des del seu cor.