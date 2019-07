Quin Passeig ofereix tallers infantils gratuïts durant quatre dimarts

A partir de dimarts que ve, a les 6 de la tarda a la terrassa del bar Plaça, tornen els tallers infantils gratuïts al Passeig de Manresa.

El primer serà «Vull sortir a la ràdio» i els assistents es transformaran en petits locutors radiofònics que gravaran i produiran l'anunci de l'estiu de Quin Passeig.

El dimarts 16 de juliol serà el torn de «Vine a fer l'animal!» i es transformaran oueres reciclades en alguns dels animals que es poden trobar al Parc de la Sèquia.

«How are you today?» serà el taller del 23 de juliol. Els infants faran un photocall de l'estiu que servirà per jugar però també per practicar com es diuen les parts de la cara i els estats d'ànim en anglès.

I, finalment, el dimarts 30 de juliol, el taller infantil es dedicarà a dissenyar i personalitzar una samarreta d'estiu.



Cal inscripció prèvia

Els tallers són gratuïts, tot i que cal fer inscripció prèvia a info@quinpasseig.com.

Per a l'organització dels tallers, Quin Passeig torna a comptar amb el suport d'entitats i empreses de la ciutat que hi oferiran continguts molt diversos.