La recerca es va gestar el 2015 i va generar interès als hospitals

El fet que 18 hospitals d'arreu de l'Estat, entre els quals d'importants com l'Hospital del Mar, Vell d'Hebron o el Gregorio Marañón de Madrid, hagin participat en l'estudi indica que hi havia interès en el tema, remarca l'investigador principal, Carles Subirà. «S'havien fet estudis similars, però mai no s'havia pogut demostrar que una tècnica d'extubació era superior a l'altra». Ara sí. Per participar-hi es va fer una crida a través de societats científiques i va tenir l'aval del cap del servei de l'UCI d'Althaia, Rafael Fernández, «una persona reconeguda dins la nostra especialitat». El treball es va començar a gestar el 2015. Es va desenvolupar del gener del 2016 a l'abril del 2017, i fins ara s'han depurat dades i s'ha redactat.