La recuperada font de fa tres segles ja raja als Drets

Les obres de reurbanització de la Baixada dels Drets de Manresa van deixar al descobert els elements d'una font del segle XVIII que ja torna a rajar. L'aigua, però, surt per un forat de la pica i va a parar directament a terra i mulla la pedra.

Es va trobar una cisterna, una pica i un sobreeixidor, que devia actuar de punt d'abastiment públic, tenint en compte que estava a peu de carrer, sota del portal de Sobrerroca.

Arqueòlegs.cat, l'empresa que va fer el seguiment arqueològic de les obres, va datar les restes al primer terç del XVIII. Es va decidir modificar el projecte per integrar-hi aquesta troballa.

Ara la gent que hi passa pot refrescar-se a més de veure el conjunt emmarcat per un arc i barres i plaques de ferro envellit del tipus que es fa servir a les intervencions de reurbanització del Centre Històric per dotar de coherència el conjunt de les actuacions.

L'aire que assumeix el conjunt és similar al que confereix aquest tipus de metall a la plaça del Carme, al parc de la Seu o a la plaça de la Reforma.

Malauradament, ahir ja hi havia força brutícia acumulada entre llaunes, ampolles d'aigua buides, papers, paquets de tabac i bosses de plàstic a l'entorn d'una actuació que singularitza encara més un punt molt característic de la ciutat.

Darrere un mur de contenció

La font de la Baixada dels Drets va emergir quan es va enderrocar el mur de contenció sota la plaça dels Drets. Darrere el mur n'hi havia un altre de fet de carreus de pedra molt ben tallada que tenia una pica amb un broc. Darrere hi havia una cisterna de planta rectangular d'aproximadament dos per tres metres, excavada parcialment a la roca natural i acabada en una banda amb carreus de pasta rosada. L'aigua hi arribava per l'angle superior mitjançant una canalització feta de tub ceràmic vidriat.

S'ha recuperat i embellit un altre racó del Centre Històric en el pols que manté la ciutat contra la degradació del barri vell.