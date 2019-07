Alerten que seria un greu error tancar la Regió Emergències Centre

La Universitat Catalana d'Estiu va recordar aquest dijous els focs del 1994 a la Catalunya Central coincidint amb el seu 25è aniversari. Ho va fer amb una taula rodona que va tenir un punt de reivindicació. El qui va ser el primer cap de la Regió d'Emergències de la Catalunya Central, Josep Arola, que va participar en l'operatiu d'extinció, va afirmar que seria un «enorme error» tancar la seu d'emergències com s'ha plantejat el Govern. Va assegurar que des que es va crear el 2001, fruit dels focs del 94 i del 98, «cap incendi no ha durat més de 24 hores i no han cremat més de 2.000 hectàrees». A l'acte, moderat per Xavier Jovés, hi va participar l'exalcalde de Manresa Juli Sanclimens; l'expresident del Consell Comarcal Francesc Iglesias; l'exconsellera de Governació Eugènia Cuenca i el propietari rural Joan Muns.