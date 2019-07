Comença la instal·lació de dos nous punts de recàrrega pública de vehicles elèctrics

Les seccions de Mobilitat i de Xarxes i Eficiència Energètica de l'Ajuntament de Manresa han comunicat que comencen els treballs d'instal·lació de dos punts de recàrrega ràpida pública de vehicles elèctrics (amb capacitat per a 4 vehicles) a la zona comercial dels Trullols, al tram final del carrer de Joan Fuster abans de la rotonda amb l'avinguda dels Països Catalans.

Aquests treballs tenen una durada prevista de dues setmanes, durant les quals es prohibirà l'estacionament de vehicles en l' àmbit d'actuació.

L'objectiu d'aquesta instal·lació és promocionar el vehicle elèctric per reduir la contaminació atmosfèrica i ajudar en la transició cap a un model d'energia renovable així com lluitar contra el canvi climàtic.

En aquest sentit, l'any 2015 l'Ajuntament de Manresa va instal·lar un punt de càrrega semiràpida al carrer Bertran de Castellbell (costat UPC), i ara es vol ampliar aquesta xarxa amb dos nous punts de recàrrega ràpida.

La ubicació ha estat triada per la proximitat a la xarxa viària exterior propera (C-55 i C-16) i la presència de serveis a l'entorn per oferir als ocupants dels vehicles en trànsit que necessitin recarregar el vehicle.

Aquests punts de càrrega permetran carregar a 50 Kw en corrent continu (DC) i 43 Kw en corrent altern (AC) amb els principals tipus de connectors de vehicles elèctrics. Globalment, es podran connectar simultàniament fins a quatre vehicles, dos en DC i dos en AC.

El cost d'aquesta instal·lació és de 71.868,36 € (IVA Inclòs) que està subvencionat per l'ICAEN (Institut Català d'Energia).



Poca oferta i poca demanda

Si les dades dels primers mesos del 2018 van mostrar que l'únic punt públic de càrrega de vehicles elèctrics de Manresa només funcionava el 7% del temps, les xifres del 2017 van ser encara molt pitjors i el percentatge va voltar l'1%.

Segons dades facilitades pel govern municipal, el 2017 la instal·lació situada al carrer Bertran de Castellbell, al costat de la Universitat Politècnica, va servir gratuïtament 813 Kwh.

Tenint en compte que el temps mitjà de càrrega d'un vehicle és d'1 hora i mitja, i l'energia mitjana de càrrega és de 10 Kwh, això suposaria una vuitantena d'utilitzacions i unes 120 hores en tot un any. La conclusió és que la gran majoria de dies no hi va haver cap usuari que el fes servir. Pel que fa al total d'hores, a l'entorn del 99% del temps l'aparell no va ser utilitzat.

Del total de 813 Kwh, el mes del 2017 que el punt públic de càrrega de vehicles elèctrics de Manresa va ser més utilitzat va ser el desembre amb 156 Kwh i el mes que menys el juny amb 16 Kwh.

Tornant a recordar que l'energia mitjana de càrrega és de 10 Kwh, voldria dir que durant tot un mes hi va haver una o dues recàrregues.

La utilització augmenta

Malgrat tot, les dades mostren una evolució a l'alça si es compara l'energia servida pel punt públic els mesos de gener i febrer del 2017 i del 2018.

L'any passat, entre els mesos de gener i febrer es van distribuir 60 Kwh i enguany, en el mateix període, han estat 705 Kwh. Suposa passar de 6 a 70 recàrregues. D'un 0,6% d'utilització a l'entorn del 7%.

Les dades de consum del 2017, en Kwh, van ser: gener, 26; febrer, 34; març, 67; abril, 60; maig, 20; juny, 16; juliol, 22; agost, 83; setembre, 140; octubre, 123; novembre, 66; i desembre, 156. L'any 2018, el gener es van servir 234 Kwh i el febrer 471.

Una diferència important a l'hora d'analitzar les dades del 2018 i del 2017 del punt públic de recàrrega és que, segons ha informat l'Ajuntament, unes modificacions al software de l'aparell, que l'any passat no estaven fetes, permeten comptabilitzar les hores i les operacions de càrrega, a banda del volum d'electricitat lliurat.

Això ha permès saber que els primers 63 dies del 2018 ha estat utilitzat 107 hores, el que suposa que el 93% del temps ha estat desocupat. En aquest període el van fer servir 20 usuaris, dels 40 que tenen targeta per utilitzar-lo, i es van comptabilitzar 73 operacions de càrrega. Els usuaris van carregar un total de 748 Kwh durant les 107 hores que va estar en servei.



Per poder utilitzar l'aparell cal sol·licitar una targeta a l'Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC) de l'Ajuntament de Manresa.