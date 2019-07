L'augment d'abandonaments posa la protectora d'animals de Manresa al límit

Posar el cartell de ple a la porta no sempre és una bona notícia. Per a un espectacle amb les localitats esgotades, sí, però per a una protectora d'animals, no. Això és el que passa a la protectora de Manresa, Aixopluc, que es troba al límit de la seva capacitat amb un 70% més de gossos que l'estiu passat.

Amb tot l'espai disponible ocupat, els animals encara pateixen més les altes temperatures i la protectora ha fet una crida pública perquè els ciutadans s'ofereixin a acollir gossos. De gats n'hi ha més de quatre-cents. Mentre que l'agost de l'any passat hi havia una setantena de gossos en aquests moments n'hi ha més de 120.

L'altra cara de la moneda és que les subvencions públiques per donar resposta a aquesta situació són cada cop són menors. Rafaela González, presidenta de la protectora, assegura que la caiguda d'ajuts púbics arriba fins al 85% respecte d'anys enrere.

La presidenta denuncia el fet que les despeses de l'any 2018 van ser, entre esterilitzacions, cirurgies, xipaments i altres, d'uns 20.000 euros i només en van rebre 1.100 en forma de subvenció. La resta es va poder pagar amb les quotes dels socis, gràcies a les quals la protectora pot tirar endavant cada dia.

«Si una persona estima el seu animal i un dia el perd, intentarà recuperar-lo per tots els mitjans possibles. Una persona noble no abandona el seu animal i no entenc com hi ha persones tan inhumanes», lamenta González.

La protectora reclama l'ajuda de famílies que acullin els gossos. A través de l'acolliment, no es té l'obligació de quedar-se el gos, però s'acaba creant un lligam que incentiva la decisió d'adoptar. Els gats són més delicats a l'hora de fer canvis de llar i és per això que s'han d'adoptar directament. «Busquem urgentment adoptants de gats. N'hi ha massa i alguns els tenim solts pel jardí», explica la cuidadora Judith Sánchez.