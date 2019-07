«Necessitem més ajuda perquè la situació s'està fent insostenible»

Rafaela González i la resta de voluntaris intenten donar una alimentació de qualitat als animals de què tenen cura, i no abaixen la guàrdia amb la neteja diària. No obstant això, a vegades han d'estar-se de comprar segons quins pinsos perquè són massa cars.

La falta de subvencions i no tenir estalvis fa que hagin de renunciar a menjar de més qualitat.

Ara bé, quan es tracta d'atendre les necessitats dels gossos i gats, ja sigui per visites al veterinari o per modificar algun element de la protectora, González té clar que no hi posarà mai impediments.

Davant la intensa calor de l'estiu i el gran nombre de gats que tenen, fa uns mesos van decidir col·locar-los un tendal de plàstic dur per protegir-los del sol i la calor. Aquest tendal va costar uns 7.000 euros, però van fer un pacte amb l'empresa per poder pagar aquest servei a terminis durant un any sencer.

A més, moltes de les petites reparacions les paguen els voluntaris de la seva butxaca, atès que els animals necessiten solucions per poder combatre la forta calor que dominarà aquest estiu.

«Cada gos és una despesa més i això s'està fent insostenible. Necessitem ajuda», explica la presidenta, que assegura que molta gent no vol anar a la protectora perquè senten pena, però encoratgen les persones a superar aquesta pena i veure l'evolució que fan els animals dins del centre. «Aquesta pena acaba convertint-se en una satisfacció», diu González.

Els voluntaris afirmen que anar a la protectora és una cura física i mental: «Fas una caminada que va bé per al cos i te'n vas amb una satisfació interna molt gran», diuen.