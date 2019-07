No hi ha acord sobre el moment ni l'oportunitat política

Moderada per Josep Oliveras, president de la Societat Catalana de Geografia, la taula rodona va tenir la participació de Lluís Cerarols, director dels Serveis Territorials del Departament de Cultura a la Catalu-nya Central; Josep Huguet, exconseller d'Innovació, Universitats i Empresa; Jaume Font, professor titular d'Anàlisi Geogràfica Regional a la Universitat de Barcelona, i Rosa Serra, coordinadora de l'àrea de desenvolupament econòmic de la Diputació de Barcelona.

Com el gos que es mossega la cua, es va debatre sobre si no s'ha configurat encara la vegueria de la Catalunya Central d'una manera realment efectiva perquè no hi ha hagut una aposta política valenta o si abans de posar-la en pràctica cal que el mateix territori la doti de contingut; sobre si les divisions administratives creen la cohesió territorial o són les singularitats territorials les que generen una identitat compartida; sobre si és millor ser la cua del lleó de la Diputació de Barcelona o el cap de ratolí d'un territori que rep més del que genera; sobre si ja es va tan tard que la vegueria pot néixer morta o si no és el moment de tocar les diputacions en el context econòmic i nacional actual, i sobre si allà on els polítics i els empresaris no se'n surten pot fer-ho la universitat, o si els experiments, millor amb gasosa.