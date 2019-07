L'Ajuntament tallarà els xiprers de la plaça Catalunya cremats per Sant Joan

La plaça Catalunya perdrà les properes setmanes els dos xiprers que hi ha al costat de la senyera que presideix la plaça, que uns brètols van incendiar per la revetlla de Sant Joan i que van resultar amb el 80% del brancatge cremat. Fa prop de 40 anys que hi són.

Demanat per Regió7, l'Ajuntament ha informat que els dos arbres es retiraran després de constatar que estan morts i que es farà aprofitant unes obres que l'empresa Gas Natural ha de fer a la zona de parterres de la plaça manresana. Amb aquestes obres, informen les mateixes fonts, s'intentarà efectuar la millora de la zona enjardinada actualment existent.

Coincidint amb l'incendi dels dos arbres, que amb els anys havien aconseguit un port majestuós, a la plaça Catalunya hi va haver uns quants dies que a la nit no funcionava la il·luminació pública, tal com van poder constatar els veïns de la zona. L'Ajuntament fa notar que devia ser un fet puntual perquè ja fa dies que funciona.