L'associació L'Antic creix per aportar solucions a problemes endèmics del nucli històric

Els problemes endèmics de l'habitatge i l'aparcament, entre altres, del nucli històric ha portat a l'associació L'Antic a créixer amb l'objectiu d'impulsar iniciatives per solucionar-los. El grup, que es reuneix des de gener, organitza una trobada el 16 de juliol oberta a tothom perquè responsables de projectes ciutadans nascuts a altres barris de la ciutat i a diferents municipis catalans expliquin la seva experiència a l'hora de buscar solucions a problemes dels barris.

L'Associació L'Antic és l'entitat que està al darrera de la iniciativa i que organitza la jornada del dia 16 de juliol, que l'han anomenat «d'inspiració», per a la construcció de projectes comunitaris i de cohesió social pel Centre Històric. Serà de 2/4 de 8 de la tarda i fins a les 9 al bar dels Carlins (carrer Sabateria 3-5). En la jornada s'han convocat quatre projectes catalans que treballen l'element comunitari als barris per tal de generar cohesió social, apoderar el veïnat i millorar la qualitat de vida de les persones que hi viuen. L'assistència és lliure i limitada i es demana confirmació d'assistència mitjançant un formulari. És un projecte amb el suport de la xarxa europea Urbact Regrow City de la qual Manresa forma part.

L'habitatge i l'aparcamanet, dos dels grans problemes

L'Associació L'Antic és el projecte promogut per veïnat, comerciants i amants del Centre Històric de Manresa amb l'objectiu de dinamitzar-lo i cohesionar-ne els seus habitants. En els darrers anys ha donat empara a activitats de carrer per Sant Jordi, ExpoBages, el circuit del PintxoPote o el FABA, que es va celebrar el maig passat a L'Anònima. El gener passat, les promotores de l'associació van convocar al voltant d'una taula rodona diferents persones amb perfils que representessin algunes de les diverses realitats i sectors actius del Centre Històric. Des de llavors s'han reunit mensualment per treballar propostes d'acció concreta al voltant de l'aparcament i la la zona per a vianants, l'habitatge, la cura de l'espai públic i la cohesió social. La taula de treball ha acceptat formar part com a grup local del projecte europeu Urbact Regrow City, en el que participa Manresa junt amb altres ciutats europees. Per aquest fet, compta amb el suport d'un coordinador per a organitzar les trobades i aconseguir aprofundiment i guiatge per la taula, amb l'objectiu d'aconseguir la implicació de la ciutadania en projectes del barri.

La taula de treball està formada per persones amb perfils diversos, representatius de sensibilitats i sectors actius del Centre Històric, però no necessàriament representants formals d'associacions o institucions establertes. Actualment són 14 membres que dibuixen part del perfil social del Centre Històric: veïnat, comunitat islàmica, activistes socials i culturals, comerciants i paradistes de Puigmercadal. La regidoria de Centre Històric, i anteriorment el Comissionat, també participa del grup com a representant de la sensibilitat municipal, segons expliquen els responsables de la iniciativa. Els responsables del projecte han posat a la disposició un mail, lanticmanresa@gmail.com, per a les persones interessades a sumar-s'hi i que vulguin participar en les iniciatives que tenen previst engegar a partir de la tardor.

En la jornada, hi haurà la presentació d'Edificis Positiu i A-Porta, projeces que fomenten una millor convivència veïnal; el Pla de Desenvolupament Comunitaris dels barris del Xup i la Balconada de Manresa i l'Associació Barri Antic de Valls.