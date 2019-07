El misteri del forat de la font dels Drets

Tot té una explicació, només cal saber trobar-la. Aquesta màxima també és aplicable a la situació de la recentment estrenada font dels Drets de Manresa, que desguassa directament a terra.

El fet que, quan es pitja l'aixeta daurada, l'aigua que cau surt de la pica per un forat a la part posterior dreta i va a parar directament a terra sorprèn els usuaris.

Es tracta d'un punt de subministrament que té documentats gairebé tres segles d'antiguitat i la gent està acostumada a veure que l'aigua que surt de les fonts va a parar a un sistema de desguàs i no a mullar directament pedres històriques.

Però això és així ara i el fet que abans no té molt a veure amb la forma com l'Ajuntament ha encarat el tema de la recuperació de la font i el resultat final de la intervenció.

Les obres de reurbanització de la Baixada dels Drets van deixar al descobert una cisterna, una pica i un sobreeixidor, que devia actuar de punt d'abastiment públic al segle XVIII, tenint en compte que estava a peu de carrer, sota del portal de Sobrerroca.

Originalment, aquesta pica no tenia desguàs, i quan estava plena vessava. Aquest era el sistema.

Foradar-la pel centre i introduir una canalització a més de posar en perill la peça suposa fer una actuació que tindria un resultat molt allunyat de com era la font. Es va considerar que el més adequat era fer-hi una perforació a la part lateral posterior, per tal que l'aigua surti de manera controlada i caigui sobre un drenatge -un paviment de terra i graves- que s'ha fet.

Si passeu els dits per l'interior del forat veureu que està polit però no al mateix nivell que la pedra de la pica, que és molt més suau.

El desguàs es va deixar sense tub per dos motius. En primer lloc per no haver de fer una regata al mur històric per encastar-hi la conducció de desguàs. El segon motiu és per incrementar el reg de les enfiladisses que es planten a la reixa del costat. L'aigua sobrant se'n va pel drenatge de graves.

Pel que fa a que, d'aquesta forma, l'aigua mulla la base de pedra de la pica cada vegada que es fa servir la font, el departament d'urbanisme respon que sí, efectivament, però ja que la font, de fet, havia funcionat originalment ja d'aquesta manera durant molts anys, en principi no hi ha d'haver problema.

Aquesta és la història del forat modern de l'antiga font dels Drets que ha fet que de sobreeixir desguassi cap a un drenatge.